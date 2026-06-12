Visite jeune public Lamina, es-tu là ? Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne
Visite jeune public Lamina, es-tu là ? Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne mercredi 12 août 2026.
Bayonne
Visite jeune public Lamina, es-tu là ?
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Visite à partir de 8ans. Sur inscription obligatoire la veille avant midi. Réservée aux enfants non accompagnés d’adultes. .
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr
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English : Visite jeune public Lamina, es-tu là ?
L’événement Visite jeune public Lamina, es-tu là ? Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne
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