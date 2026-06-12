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Visite jeune public Lamina, es-tu là ? Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Visite jeune public Lamina, es-tu là ? Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Visite jeune public Lamina, es-tu là ? Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne mercredi 12 août 2026.

Lieu : Musée Basque et de l'histoire de Bayonne

Adresse : 37 quai des Corsaires

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Visite jeune public Lamina, es-tu là ?

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Visite à partir de 8ans. Sur inscription obligatoire la veille avant midi. Réservée aux enfants non accompagnés d’adultes.   .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98  accueil@musee-basque.fr

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English : Visite jeune public Lamina, es-tu là ?

L’événement Visite jeune public Lamina, es-tu là ? Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne

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