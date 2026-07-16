Visite guidée d’une chapelle située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Chapelle Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Pardoux

Informations pratiques

Visite guidée d’une chapelle située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle Notre-Dame-des-Neiges Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les visites guidées seront organisées par l’associationFaire revivre la chapelle.

Restaurée par une équipe de bénévoles, la chapelle ouvrira ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

L’association vous proposera une visite guidée gratuite pour découvrir l’histoire du lieu et le travail de restauration réalisé.

Chapelle Notre-Dame-des-Neiges Château Bourdin, 15 rue du Chemin des Chaussées, 79310 Saint-Pardoux Saint-Pardoux 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 63 44 04 La chapelle date des XIIe et XIXe siècles, située sur le trajet des pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Elle fut fondée en 1779 par Guillaume IV, archevêque de Parthenay, puis rebâtie en 1867. Elle a été entièrement restaurée par les bénévoles de l’association « faire revivre la chapelle ». Sortie sud du Château Bourdin. D130. Direction Mazières-en-Gâtine. Parking.

Les visites guidées seront organisées par l’association « faire revivre la chapelle ». La chapelle a été restaurée par une équipe de bénévoles.

©Drilleaud Maurice