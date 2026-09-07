Visite guidée d’une église fortifiée, Église Saint-Rémi, Floing

Informations pratiques

Visite guidée d’une église fortifiée Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Rémi Ardennes

Limité à 10 personnes à la fois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir notre église fortifiée, ses vitraux, sa fresque, ses statues… et l’histoire autour de l’église.

Église Saint-Rémi Grande Rue, 08200 Floing Floing 08200 Ardennes Grand Est 03.24.29.44.82 Le chœur fortifié remonte probablement à la fin du XVIᵉ siècle ou au début du XVIIᵉ siècle. La tour du clocher est datée, selon la tradition, de 1715, mais, à la vue de ses ouvertures de tir, il est certain qu’elle est plus ancienne et qu’elle remonte vraisemblablement à l’époque du chœur. Sa porte a été reconstruite en 1752, comme l’indique la date gravée sur la clé.

La nef pourrait avoir été reconstruite au cours du XVIIᵉ siècle, d’après ses baies et ses ouvertures de tir au sommet des murs. L’église était située dans un cimetière fortifié, dont il subsistait des tours jusqu’en 1844.

Au Moyen Âge, le patronage de la cure était exercé par l’abbaye de Saint-Médard de Soissons. Les décimateurs étaient le prieur de Donchery et le curé du lieu.

Venez découvrir notre église fortifiée, ses vitraux, sa fresque, ses statues… et l’histoire autour de l’église.

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