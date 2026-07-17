Visite guidée d’une ferme 1900 et exposition photos traces de ses habitants, Ferme de la Morinaie, 550 chemin de la Morinaie Saint Aignan sur Roe 53390, Saint-Aignan-sur-Roë

Informations pratiques

Visite guidée d’une ferme 1900 et exposition photos traces de ses habitants 19 et 20 septembre Ferme de la Morinaie, 550 chemin de la Morinaie Saint Aignan sur Roe 53390 Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’heure où avec nos téléphones portables tout est devenu sujet à images, et où nous stockons un nombre incalculable d’entre-elles, nous proposons de voir les traces photographiques de nos campagnes en 1900. Dans une petite ferme mayennaise, aménagée comme en 1900, une exposition de photos de l’époque nous donnera à voir ce patrimoine vernaculaire modeste qui vient donner un visage aux existences d’autrefois.

Ferme de la Morinaie, 550 chemin de la Morinaie Saint Aignan sur Roe 53390 550 chemin de la Morinaie 53390 Saint Aignan sur Roë Saint-Aignan-sur-Roë 53390 Mayenne Pays de la Loire +33(0)7 70 06 01 38 https://www.petitessoeursdemariemereduredempteur.com La ferme de la Morinaie aménagée comme en 1900 est typique des petites fermes mayennaises de l’architecture rurale en 1900. La photo était rare à cette époque dans les campagnes. Pourtant, retrouvées au fond d’une boite à chaussure ou dans de vieux cadres, celles-ci témoignent des visages et d’une présence qui donnent vie à cette ferme. Une petite exposition de ces traces modestes nous fera entrer dans le patrimoine de la photo vernaculaire inestimable qui ressemble un peu à chacun de nous. En sortant de Saint Aignan sur Roë et en prenant la D111 en direction de Brains sur les marches, prendre à gauche la route du Chatelier à hauteur de la Haie Rouge. Parking dans le champ.

A l’heure où avec nos téléphones portables tout est devenu sujet à images, et où nous stockons un nombre incalculable d’entre-elles, nous proposons de voir les traces photographiques de nos campagnes…

© Geneviève Médevielle