Informations pratiques

Osmoy-Saint-Valery

Visite guidée d’une ferme monastique

Ferme monastique Le Mesnil aux moines Osmoy-Saint-Valery Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’Association Brayonne Dynamique propose la visite d’une ancienne ferme monastique avec les propriétaires à Osmoy St Valéry. Cette visite guidée est en lien avec l’un des thèmes retenus Patrimoine en péril: raviver, résister, réimaginer .

Le domaine du Mesnil-aux-Moines constitue l’un des rares témoignages connus d’une implantation monastique en milieu rural, datant de l’époque des grands défrichements.

Restauré ses propriétaires, ce patrimoine remarquable est aujourd’hui préservé et valorisé afin de continuer à le faire vivre. .

Ferme monastique Le Mesnil aux moines Osmoy-Saint-Valery 76660 Seine-Maritime Normandie abd10@wanadoo.fr

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English : Visite guidée d’une ferme monastique

L’événement Visite guidée d’une ferme monastique Osmoy-Saint-Valery a été mis à jour le 2026-08-11 par Seine-Maritime Attractivité