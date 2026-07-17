Visite guidée d’une forteresse médiévale, Forteresse de Berrye, Berrie

Informations pratiques

Visite guidée d’une forteresse médiévale 19 et 20 septembre Forteresse de Berrye Vienne

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Depuis 2022, la forteresse de Berrye bénéficie d’une importante campagne de restauration de ses parties en péril.

À travers une visite commentée illustrée de photographies, découvrez comment les artisans et l’architecte du patrimoine ont redonné vie à ce monument médiéval. Des images avant-après permettront de mesurer l’ampleur des travaux menés sur les remparts, les tours et le donjon.

Forteresse de Berrye 2 rue du Château, 86120 Berrie Berrie 86120 Le Verger Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 08 74 16 70 http://www.chateaudeberrye.com [{« type »: « email », « value »: « forteressedeberrye@gmail.com »}] La forteresse de Berrye plantée aux confins de l’Anjou, de la Touraine et du Poitou, est une des rares forteresses médiévales (XIIe et XIIIe siècles pour les parties les plus anciennes) encore largement intactes de notre région. Elle est entourée de douves sèches, les contrescarpes abritent les chais, des carrières et tout un village souterrain. 2 parkings dans le village.

La forteresse de Berrye bénéficie d’une opération d’envergure de rénovation de ses parties en péril depuis 2022. Au travers de la visite commentée avec photos, vous pourrez constater comment les et à…

©bernard