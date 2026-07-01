Visite guidée d’une fromagerie La Chaume Chiddes

Informations pratiques

Chiddes

Visite guidée d’une fromagerie

La Chaume Fromagerie de la Chaume Chiddes Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Edouard Augendre, éleveur, producteur et affineur vous propose une visite guide de la fromagerie de la Chaume suivie d’une dégustation à 10h. Tarifs 5€ adultes / 3€ enfants. Places limitées, sur réservation au 07 60 80 84 73. .

La Chaume Fromagerie de la Chaume Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 80 84 73

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English :

L’événement Visite guidée d’une fromagerie Chiddes a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan