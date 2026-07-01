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AGENDA · Chiddes

Visite guidée d’une fromagerie La Chaume Chiddes

jeudi 9 juillet 2026 · La Chaume · Chiddes

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Chaume
Adresse
Fromagerie de la Chaume
Ville
58170 Chiddes
Département
Nièvre
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chiddes

Visite guidée d’une fromagerie

La Chaume Fromagerie de la Chaume Chiddes Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Edouard Augendre, éleveur, producteur et affineur vous propose une visite guide de la fromagerie de la Chaume suivie d’une dégustation à 10h. Tarifs 5€ adultes / 3€ enfants. Places limitées, sur réservation au 07 60 80 84 73.   .

La Chaume Fromagerie de la Chaume Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 80 84 73 

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English :

L’événement Visite guidée d’une fromagerie Chiddes a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan