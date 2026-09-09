Visite guidée d’une imprimerie d’art traditionnelle, La Métairie Bruyère, centre d’art graphique, Parly

Informations pratiques

Visite guidée d’une imprimerie d’art traditionnelle 19 et 20 septembre La Métairie Bruyère, centre d’art graphique Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de ce week-end exceptionnel, venez profiter des dernières heures de l’exposition de Pierre Alechinsky et laissez-vous emporter par une expérience hors du commun.

Pour cet événement, tous nos espaces s’ouvrent à vous pour un moment unique, placé sous le signe de la découverte, de la création et de l’émotion.

Ici, tout est en mouvement : les presses s’animent, les encres révèlent leurs parfums, les papiers prennent vie… et les artisans partagent avec passion leurs gestes et leur savoir-faire.

Que vous soyez déjà venu ou que vous découvriez La Métairie Bruyère pour la première fois, laissez-vous surprendre par une visite pleine de sens et de poésie, un véritable voyage hors du temps vous attend…

Des démonstraitons d’impression auront lieu à 14h30 les deux jours et des visites guidées sont organisées à 15h30.

La Métairie Bruyère, centre d’art graphique La Métairie Bruyère, 89240 Parly Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 74 30 72 https://la-metairie.fr/ https://www.facebook.com/lametairiebruyere;https://www.instagram.com/la_metairie_bruyere/ Réparti sur huit corps de ferme typiques de la Puisaye en Bourgogne, le site regroupe un ensemble d’ateliers, de la typographie manuelle (letterpress) en passant par la taille-douce, la lithographie, la digigraphie. Cette complémentarité des métiers d’art en fait un lieu de création unique en Europe. Un espace d’inspiration, d’expérimentation, de réalisation dans de vastes ateliers. De belles presses et une collection exceptionnelle de plusieurs tonnes de caractères de plomb de toutes tailles sont à disposition des artistes.

Le centre accueille des milliers d’amateurs d’art et d’artisanat pour des visites guidées des ateliers de création, des stages pour tous publics et des événements culturels.

En 1944, Robert Dutrou, alors âgé de 14 ans, intègre en tant qu’apprenti le célèbre atelier de taille-douce Lacourière. C’est aux côtés de ses fondateurs qu’il acquiert la rigueur et l’exigence nécessaires à la pratique de ce métier et commence à tirer pour Joan Miró. Robert Dutrou épouse Lydie en 1952. Ensemble, ils ouvrent avec Aldo Crommelynck leur propre atelier à Paris, dans le XIVe arrondissement.

Dans les années 1960, Aimé et Marguerite Maeght sollicitent le couple pour diriger le service taille-douce de la fondation à Saint-Paul de Vence.

En 1973, forte de son savoir-faire, Lydie ouvre l’atelier RLD à Paris dans le 13e arrondissement. Robert participe activement à l’aventure en initiant un projet d’édition de livres de bibliophilie.

L’ami de toujours, Joan Miró, leur offre à titre d’encouragement, une série de gravures pour le premier ouvrage à sortir des presses.

Avec la complicité de Chillida, Tapiès, Alechinsky, Miotte, Seguí, Sugaï, Papart, Ionesco, Tardieu, Mandiargues, Butor, Perec et bien d’autres, les presses RLD donnent naissance à de nombreuses estampes et livres rares.

En 1985, Robert et Lydie investissent de vastes corps de ferme en Bourgogne, La Métairie Bruyère et y installent une partie de leurs ateliers dédiés à l’estampe et aux livres rares. Neuf ans plus tard, ils fondent l’association Aux 4 vents de l’art pour ouvrir le centre d’art au public et partager leur passion. Enfants, adultes et personnes en situation de handicap y découvrent l’univers de l’édition.

Robert Dutrou décède en 1999, sa fille Corinne et son conjoint Christian Mameron, reprennent le flambeau. Sous l’œil bienveillant de Lydie, et dans le respect de l’esprit de la maison, Corinne dirige l’entreprise et Christian, élève de Robert, gère l’organisation du travail dans les ateliers.

Aujourd’hui, alliant tradition et modernité, la maison continue de tirer pour le compte d’artistes, de galeries d’art, d’éditeurs soucieux de la qualité et du respect de l’image, mais poursuit aussi son travail d’édition d’estampes contemporaines et de livres estampillés Robert et Lydie Dutrou.

De nouveaux artistes ont rejoint la maison RLD : Villeglé, Texier, Di Rosa, Speedy Graphito, Arroyo, Salzmann, Jean Daive, Bianu, Tita Reut, Sophie Dutertre, Yaya Herman Dune, Ludovic Debeurme.

Ainsi, un fond important d’estampes originales et de livres de bibliophilie s’est constitué aux éditions, témoignant de la richesse de sa production.

Le MOMA de New York distingue le livre d’Antonio Tapiès « Anular » parmi les 50 plus beaux livres de bibliophilies au monde.

En 2010, la maison d’édition est reconnue par le label EPV : Entreprise du Patrimoine vivant.

En 2013, le livre « L’enfant au nuage » d’Eduardo Arroyo et Jean Daive, reçoit le Grand Prix de la fondation Jean Lurçat. Parking sur place.

À l’occasion de ce week-end exceptionnel, venez profiter des dernières heures de l’exposition de Pierre Alechinsky et laissez-vous emporter par une expérience hors du commun.

© dutrou