Visite guidée d’une maison du XVIIIe siècle typique des Vosges du Nord Offwiller
dimanche 20 septembre 2026 · Offwiller
Informations pratiques
Offwiller
Visite guidée d’une maison du XVIIIe siècle typique des Vosges du Nord
42 rue de la Libération Offwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Venez découvrir un musée présentant la vie des ouvriers-paysans au XIXe siècle, leur habitat et leur vie domestique.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir un musée présentant la vie des ouvriers-paysans au XIXe siècle, leur habitat et leur vie domestique. 0 .
42 rue de la Libération Offwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 31 31
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English :
[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Come and discover a museum presenting the lives of 19th-century peasant-workers, their housing and domestic life.
L’événement Visite guidée d’une maison du XVIIIe siècle typique des Vosges du Nord Offwiller a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte