Informations pratiques

Offwiller

Visite guidée d’une maison du XVIIIe siècle typique des Vosges du Nord

42 rue de la Libération Offwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Venez découvrir un musée présentant la vie des ouvriers-paysans au XIXe siècle, leur habitat et leur vie domestique.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir un musée présentant la vie des ouvriers-paysans au XIXe siècle, leur habitat et leur vie domestique. 0 .

42 rue de la Libération Offwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 31 31

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English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Come and discover a museum presenting the lives of 19th-century peasant-workers, their housing and domestic life.

L’événement Visite guidée d’une maison du XVIIIe siècle typique des Vosges du Nord Offwiller a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte