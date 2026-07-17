Visite guidée ou libre de la maison, de la cave et de la grange, Maison d’Offwiller, Offwiller

Informations pratiques

Visite guidée ou libre de la maison, de la cave et de la grange Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison d’Offwiller Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée ou visite libre du musée.

Maison d’Offwiller 42 rue de la Libération, 67340 Offwiller Offwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est 03 88 89 31 31 Le musée est installé dans une maison typique datant de 1782. Les collections retracent la vie quotidienne d’un petit paysan des Vosges du Nord au XIXᵉ siècle.

L’agriculture, pratiquée avec l’aide des bovins pour les labours, était une agriculture de subsistance. Dans la grange sont regroupés les outils agricoles et artisanaux. Le cycle de fabrication des tissus, à partir du chanvre et du lin, est illustré par un outillage complet et en état de fonctionnement.

Visite guidée ou visite libre du musée.

©Dominique Diffiné