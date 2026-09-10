Visite guidée en famille – Vis ma vie de duc, Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Visite guidée en famille – Vis ma vie de duc 20 – 30 octobre Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T15:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-30T15:00:00+01:00 – 2026-10-30T16:30:00+01:00

Cette visite en famille propose de découvrir le quotidien au château à l’époque du duc de Bretagne François II.

Au fil du parcours, les participants suivent les grands moments d’une journée à la cour, du lever jusqu’au banquet. Des jeux et activités ponctuent le parcours pour découvrir de façon ludique la vie au château.

Pour les adultes et les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte, avec 1 adulte pour 2 enfants maximum.

Lien de l’événement https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229168221694>mStepTracking=true

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes 4, place Marc Elder 44 000 — Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229168221694>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229168221694>mStepTracking=true »}]

Découvrez en famille la vie au château au temps du duc de Bretagne François II, à travers une visite ludique ponctuée de jeux. visite guidée