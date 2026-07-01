Visite guidée en podcast : « La vie de château », Château de Lavardens, Lavardens

Informations pratiques

Visite guidée en podcast : « La vie de château » 19 et 20 septembre Château de Lavardens Gers

Tarif : 5€ le podcast. Sans réservation. L’entrée au château est également payante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Baludio propose des visites ludiques en podcast, à réaliser en toute autonomie avec son smartphone !

Le village de Lavardens, classé parmi les « Plus beaux villages de France », offre un écrin magnifique à un majestueux château.

Emboîtez donc le pas avec la maîtresse des lieux, Suzanne de Bassabat : « elle vous emmènera sur les pas de son époux, Antoine de Roquelaure, compagnon d’Henri IV, qui a hérité d’une forteresse médiévale appartenant aux comtes d’Armagnac et l’a transformé en un palais d’agrément plus en phase avec les us et coutumes du XVIIe siècle ».

Ce château accueille désormais des expositions d’art et d’artisanat d’art de qualité exceptionnelle.

Suzanne de Bassabat vous guide aussi dans ce village perché aux ruelles pittoresques qui a conservé maison consulaire, vestiges de fortification et église multiséculaire.

Les podcasts n°9 à 12 commentent certaines salles du château et présentent les expositions temporaires. Il faudra acheter un billet à l’accueil du château pour y accéder.

La durée est de 1h45 environ avec la visite du château.

Retrouvez le podcast ici !

Château de Lavardens 32360 Lavardens Lavardens 32360 Gers Occitanie 05 62 58 10 61 https://chateaulavardens.fr/ [{« link »: « https://baludio.fr/offre/lavardens-vie-de-chateau-adultes/ »}] https://baludio.fr/offre/lavardens-vie-de-chateau-adultes/ Le château de Lavardens, un site patrimonial exceptionnel en Gascogne, a été à la fois le berceau des comtes d’Armagnac au XIIIe siècle et la résidence du Maréchal de France Antoine de Roquelaure au XVIIIe siècle.

Classé au titre des Monuments historiques en 1961, le château de Lavardens présente des prouesses architecturales uniques, notamment ses tours sur trompe.

Vous pourrez également découvrir ses magnifiques pavements en briques et ocres, ses galeries extérieures, ainsi que sa vue panoramique sur la campagne environnante. 15 min au nord d’Auch, direction Condom.

Baludio propose des visites ludiques en podcast, à réaliser en toute autonomie avec son smartphone !

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