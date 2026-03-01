Visite guidée enfants Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon

Visite guidée enfants

Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Des préjugés au racisme , atelier proposé aux enfants dès 8 ans.

Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org

From prejudice to racism , a workshop for children aged 8 and over.

