Visite guidée enfants Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon
Visite guidée enfants Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon samedi 21 mars 2026.
Visite guidée enfants
Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-03-21 10:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Des préjugés au racisme , atelier proposé aux enfants dès 8 ans.
Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
English :
From prejudice to racism , a workshop for children aged 8 and over.
