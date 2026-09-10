Visite guidée : « entre chemins et remparts », Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever, Saint-Sever
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme Landes Chalosse - Siège de St-Sever · Saint-Sever
Informations pratiques
Visite guidée : « entre chemins et remparts » 19 et 20 septembre Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever Landes
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Découvrez, au gré des rues et des venelles, le riche passé historique de la cité et suivez les pas des pèlerins de Saint-Jacques à travers les grandes étapes de la construction de la cité médiévale.
Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever 1 place du Tour du Sol 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558763464 http://www.landes-chalosse.com
Découvrez au gré des rues et venelles le riche passé historique de la cité et suivez les pas des pèlerins de Saint-Jacques à travers les étapes clés de la construction de la cité médiévale.
©Ville de Saint-Sever
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