Visite guidée : « entre chemins et remparts », Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever, Saint-Sever

Informations pratiques

Visite guidée : « entre chemins et remparts » 19 et 20 septembre Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever Landes

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Découvrez, au gré des rues et des venelles, le riche passé historique de la cité et suivez les pas des pèlerins de Saint-Jacques à travers les grandes étapes de la construction de la cité médiévale.

Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever 1 place du Tour du Sol 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558763464 http://www.landes-chalosse.com

Découvrez au gré des rues et venelles le riche passé historique de la cité et suivez les pas des pèlerins de Saint-Jacques à travers les étapes clés de la construction de la cité médiévale.

©Ville de Saint-Sever