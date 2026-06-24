Visite guidée Esotérique dans la Forêt de Huelgoat avec Yann Serre. Huelgoat dimanche 5 juillet 2026.

Huelgoat

Visite guidée Esotérique dans la Forêt de Huelgoat avec Yann Serre.

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Ami(e)s estivants,

la saison débute et les visites ésotériques de la forêt de Huelgoat et des monts d’Arrée se multiplient. Visite de la forêt du Huelgoat tous les jours dès 3 participant(e)s ou 45€. Visite ésotérique des monts d’Arree tous les vendredis.

4h de découverte aux symboles cachés par nos ancêtres.

Contactez-moi au 06 11 58 72 23.

Yan.

Voici deux visites à la journée qui sont d’ores et déjà confirmées .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 11 58 72 23

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English :

L’événement Visite guidée Esotérique dans la Forêt de Huelgoat avec Yann Serre. Huelgoat a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ