Visite guidée Esotérique dans la Forêt de Huelgoat avec Yann Serre. Huelgoat
Visite guidée Esotérique dans la Forêt de Huelgoat avec Yann Serre. Huelgoat dimanche 5 juillet 2026.
Huelgoat
Visite guidée Esotérique dans la Forêt de Huelgoat avec Yann Serre.
Huelgoat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Ami(e)s estivants,
la saison débute et les visites ésotériques de la forêt de Huelgoat et des monts d’Arrée se multiplient. Visite de la forêt du Huelgoat tous les jours dès 3 participant(e)s ou 45€. Visite ésotérique des monts d’Arree tous les vendredis.
4h de découverte aux symboles cachés par nos ancêtres.
Contactez-moi au 06 11 58 72 23.
Yan.
Voici deux visites à la journée qui sont d’ores et déjà confirmées .
Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 11 58 72 23
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L’événement Visite guidée Esotérique dans la Forêt de Huelgoat avec Yann Serre. Huelgoat a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ