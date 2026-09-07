Visite guidée et animée du château du Riau, Chateau du riau, Villeneuve-sur-Allier

Informations pratiques

Visite guidée et animée du château du Riau 19 et 20 septembre Chateau du riau Allier

Tarif: 8€ par personne et gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visites guidée accompagnée de personnes costumées et démonstration de danses historiques avec les «Danseries de l’Anglard». Ensemble typique de l’architecture bourbonnaise des XVᵉ, XVIᵉ et XVIIᵉ siècles. Construit sur une motte féodale entourée de douves en eau et d’un jardin d’inspiration médiévale. Fleuron du château, une remarquable grange à colombages datée de 1584.

Chateau du riau Le Riau, 03460 Villeneuve-sur-Allier Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470433447 https://chateau-du-riau.com https://www.instagram.com/chateau.du.riau?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsi=ZDNlZDc0MzIxNw== Situé au carrefour de l’Auvergne, de la Bourgogne et du Val de Loire, ce bel ensemble architectural (classé Monument Historique) des XVe, XVIe et XVIIe siècles est entouré de douves séculaires. Ces dernières dessinent un quadrilatère occupé par une grande cour au milieu de laquelle trône un tilleul ; les communs se trouvent le long du côté nord-ouest du quadrilatère, tandis que le château est à l’angle est et le porche d’entrée à l’angle sud.

Le château qui a conservé son donjon en briques rouges et noires, et flanqué de deux tourelles qui protège l’entrée de la cour. Vers 1750, le logis principal est encadré par deux nouvelles ailes.

À l’intérieur du château se trouve une collection de toiles d’Emmanuel de La Villéon (1858-1944), un des derniers peintres impressionnistes. Emmanuel de La Villéon était le grand-père maternel de Madeleine Collard, épouse de Pierre Durye.

À l’écart du château et en dehors de l’enceinte formée par les douves, la grange aux dîmes est un bâtiment remarquable par ses façades à colombages emplis par des briques polychromes et sa charpente signée par le maître charpentier Nicolas Roger en 1584. Parking sur place

Visites guidée accompagnée de personnes costumées et démonstration de danses historiques avec les «Danseries de l’Anglard». Ensemble typique de l’architecture bourbonnaise des XVᵉ, XVIᵉ et XVIIᵉ sur…

©Joseph et Ghislaine Durye