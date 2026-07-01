Visite guidée et animée d’un jardin labellisé Jardin remarquable, Jardin de la Presle, Nanteuil-la-Forêt

Informations pratiques

Visite guidée et animée d’un jardin labellisé Jardin remarquable 19 et 20 septembre Jardin de la Presle Marne

Une participation est demandée pour entrer au jardin mais la visite est offerte par le maitre des lieux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Premier « Jardin Remarquable » de Champagne en 2005, le jardin de la Presle émane des pépinières Brochet Lanvin. 2026 marque la fin de cette pépinière et du nom Lanvin, vieux de plus d’un siècle dans le monde horticole mais pas la fin de son « enfant » associé maintenant aux « Cabanes de la Presle », expression d’un bâti et d’un art de vivre du troisième millénaire.

On y sent un patrimoine vivant et transmissible ; le jardin enfanté par les parents Edith et Dominique étant adopté par le fils Rémi et marié à sa propre création que sont ses « Cabanes perchées » meublées et décorées avec amour par sa compagne et ses propres enfants ; un patrimoine vivant et constamment réactualisé et donc adapté…

Jardin de la Presle 51480 Nanteuil-la-Forêt Nanteuil-la-Forêt 51480 Marne Grand Est 000000000000 http://pepiniere-brochetlanvin.com Le jardin de la Presle premier classé Jardin Remarquable en Champagne perd sa pépinière partenaire, mais gagne ses « cabanes perchées ». Quand le patrimoine bâti vient à l’aide du patrimoine naturel …

A découvrir. Les cabanes de la Presle sont la voix royale pour profiter d’une immersion dans le du jardin de la Presle mais RV aux Jardins et les Journées du Patrimoine sont les deux rendez vous tout public. Les jardiniers ou amoureux de nature bien organisés (en groupe) peuvent réserver une visite en contactant les maitres des lieux à d’autres moments.

Premier _ »Jardin Remarquable »_ de Champagne en 2005, le jardin de la Presle émane des pépinières Brochet Lanvin. 2026 marque la fin de cette pépinière et du nom Lanvin, vieux de plus d’un siècle dans…

©Dominique Brochet