Visite guidée et commentée de notre village, Église Saint-Etienne, Villiers-sous-Grez

Informations pratiques

Visite guidée et commentée de notre village 19 et 20 septembre Église Saint-Etienne Seine-et-Marne

gratuit ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Cette déambulation au travers des rues de notre village est ouverte à tous.

Elle vous fera découvrir l’histoire du bâti et des villarons au travers des siècles.

Rendez-vous au parvis de l’église.

Église Saint-Etienne Rue de Larchant, 77760 Villiers-sous-Grez, France Villiers-sous-Grez 77760 Seine-et-Marne Île-de-France https://hpvilliers-sous-grez.fr Au XIIIe siècle, l’église se compose d’une nef à trois travées prolongée par un chœur de deux travées à chevet plat. Le chœur est flanqué d’une tourelle d’escalier pour accéder aux combles. Au XVe siècle, un clocher est ajouté sur le côté nord, dont la base abrite une chapelle seigneuriale. A l’époque classique, installation de l’autel majeur et de son retable contre le chevet ; ajout d’une cuve baptismale à l’entrée. Le beffroi est refait ou restauré en 1716. Au XIXe siècle, réfection des sols, surélévation de la première travée du chœur. Un porche est rapporté en avant de la façade.

Circuit commenté

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