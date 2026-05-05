Visite guidée et commentée du Château de Lugerat, Château de Lugerat, La Boixe

Visite guidée et commentée du Château de Lugerat 19 et 20 septembre Château de Lugerat Charente

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château, qui s’apparente à une élégante demeure, se compose d’un corps de bâtiment allongé, doté de deux pignons aigus, coiffé d’une haute charpente en tuiles plates et flanqué, aux angles de la façade ouest, de deux tours rondes.

Sur la façade est, les ouvertures, ornées de belles moulures, encadrent une imposante tour hexagonale abritant un escalier à vis.

Château de Lugerat 30 Rue Jean-mathieu, 16330 La Boixe La Boixe 16330 Montignac-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2026

Hugoperard©