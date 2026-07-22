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AGENDA · Lauzerte

Visite guidée et conférence du photographe Nicolas Henry Lauzerte

mercredi 22 juillet 2026 · Lauzerte

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Adresse
Place des Cornières
Ville
82110 Lauzerte
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif

Lauzerte

Visite guidée et conférence du photographe Nicolas Henry

Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Le photographe Nicolas Henry sera présent à Lauzerte pour une visite guidée de l’expo en plein air et une conférence/débat le 22 juillet.
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Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 32 25 59  artpointsdevue@gmail.com

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English :

Photographer Nicolas Henry will be in Lauzerte for a guided tour of the outdoor exhibition and a lecture and discussion on July 22.

L’événement Visite guidée et conférence du photographe Nicolas Henry Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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