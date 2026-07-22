Visite guidée et conférence du photographe Nicolas Henry Lauzerte
mercredi 22 juillet 2026 · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
Visite guidée et conférence du photographe Nicolas Henry
Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Le photographe Nicolas Henry sera présent à Lauzerte pour une visite guidée de l’expo en plein air et une conférence/débat le 22 juillet.
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Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 32 25 59 artpointsdevue@gmail.com
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English :
Photographer Nicolas Henry will be in Lauzerte for a guided tour of the outdoor exhibition and a lecture and discussion on July 22.
L’événement Visite guidée et conférence du photographe Nicolas Henry Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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