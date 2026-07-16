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AGENDA · Morsang-sur-Seine

Visite guidée et conférence : St Germain de Morsang-sur-Seine, un espace dans le temps, Église, Morsang-sur-Seine

samedi 19 septembre 2026 · Église · Morsang-sur-Seine

Visite guidée et conférence : St Germain de Morsang-sur-Seine, un espace dans le temps, Église, Morsang-sur-Seine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église
Adresse
Morsang-sur-Seine, 91250 Morsang-sur-Seine, France
Ville
91250 Morsang-sur-Seine
Département
Essonne

Visite guidée et conférence : St Germain de Morsang-sur-Seine, un espace dans le temps Samedi 19 septembre, 14h00, 14h30 Église Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Visite guidée de la charmante et méconnue église de Morsang-sur-Seine

Église Morsang-sur-Seine, 91250 Morsang-sur-Seine, France Morsang-sur-Seine 91250 Essonne Île-de-France
Visite commentée

©Fréderic Gatineau