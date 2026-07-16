AGENDA · Morsang-sur-Seine
Visite guidée et conférence : St Germain de Morsang-sur-Seine, un espace dans le temps, Église, Morsang-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Église · Morsang-sur-Seine
Informations pratiques
Visite guidée et conférence : St Germain de Morsang-sur-Seine, un espace dans le temps Samedi 19 septembre, 14h00, 14h30 Église Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Visite guidée de la charmante et méconnue église de Morsang-sur-Seine
Église Morsang-sur-Seine, 91250 Morsang-sur-Seine, France Morsang-sur-Seine 91250 Essonne Île-de-France
Visite commentée
©Fréderic Gatineau