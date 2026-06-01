Visite guidée et performances, Villa Bernasconi, Lancy

Visite guidée et performances Samedi 6 juin, 16h00 Villa Bernasconi

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

16h: Visite guidée avec les commissaires de l’exposition

17h30: Cecilia Moya Rivera, La fiesta de la reparación

18h: Marisa Cornejo, Eating tayeb o’hari

helvetropicos a pour objectif de poursuivre les échanges entre les artistes vivant en Suisse qui partagent un lien profond et de cœur avec l’Amérique latine. Au-delà de son rôle d’exercice curatorial, ce projet vise à construire un réseau de collaborations à long terme susceptible d’influencer le paysage artistique dans lequel il évolue.

Cecilia Moya Rivera (Chili, 1992) est une artiste, performeuse et poète Sudaka. Sa recherche s’articule autour des « mots », des relations coloniales, du Sud et du Nord, ainsi que de la digestion dans une perspective décoloniale.

Marisa Cornejo (Chili, 1971) revisite l’Histoire et les histoires qui apparaissent dans ses rêves. Elle propose ici une performance où elle cuisinera en plein air, dans le parc de la Villa, le tayeb o’hari que nous mangerons ensemble en parlant des rêves et de l’alimentation.

Toutes les informations sur villabernasconi.ch

helvetropicos. Más acá de lo (ir)real : Exposition du 6 mai au 5 juillet 2026

Horaires d’ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h

Villa Bernasconi Route du Grand-Lancy 8 1212 Grand-Lancy Lancy 1212 Petit-Lancy Genève

Visite et performances dans l’exposition ‘helvetropicos. Más acá de lo (ir)real’ à la Villa Bernasconi

Villa Bernasconi