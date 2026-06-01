Zaï zaï zaï zaï | Théâtre de l’Argument I d’après la bande dessinée de Fabcaro, Salle communale du Petit-Lancy, Lancy

Zaï zaï zaï zaï | Théâtre de l’Argument I d’après la bande dessinée de Fabcaro Mardi 16 juin, 20h00 Salle communale du Petit-Lancy

Tarif plein: CHF 10.- | tarif réduit: CHF 5.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T20:00:00+02:00 – 2026-06-16T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T20:00:00+02:00 – 2026-06-16T21:00:00+02:00

Théâtre, fiction radiophonique

Dès 12 ans

Durée: 1h

Adapté de la bande dessinée culte et délirante de Fabcaro, Zaï zaï zaï zaï propose une fiction radiophonique en direct, drôle et incisive. Lorsqu’un homme oublie sa carte de fidélité au supermarché, il devient l’ennemi public numéro un. À travers ce point de départ absurde, le spectacle interroge nos réflexes collectifs, les dérives sécuritaires et le pouvoir des médias. Portée par une mise en scène inventive et un jeu sonore précis, cette satire sociale mêle humour, légèreté et intelligence pour nous inviter à rire… et réfléchir.

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À propos de la compagnie

Depuis 2007, le Théâtre de l’Argument défend des dramaturgies exigeantes, un théâtre de proximité physique, politique, et émotionnel, en mettant en place des dispositifs qui questionnent le rapport aux spectateurs-rices. Les objets créés sont polymorphes (théâtre, performances, cinéma, atelier), leur goût est prononcé pour des œuvres dont les sujets tournent de manière récurrente autour de l’illusion, l’identité, la liberté et qui permettent d’interroger le processus de représentation.

Distribution

Production: Théâtre de L’Argument

Mise en scène: Paul Moulin

Adaptation: Maïa Sandoz

Création sonore: Christophe Danvin

Jeu : Ariane Begoin, Elisa Bourreau, Maxime Coggio, Christophe Danvin, Cyrille Labbé, Paul Moulin, Maïa Sandoz, Aurélie Vérillon

Avec la voix de Serge Biavan

Collaboration artistique: Maïa Sandoz

Création lumière: Emmanuel Noblet

Scénographie et costumes: Paul Moulin

Mise en espace sonore: Jean-François Domingues

Régie son: Jean-François Domingues et Samuel Mazzoti

Zaï zaï zaï zaï est édité aux Éditions 6 Pieds sous terre

Coproduction

Théâtre de Rungis, Fontenay en Scènes-Fontenay-sous-Bois

Soutiens

Direction Régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France

Ministère de la Culture SPEDIDAM

La Ville de Paris

ARCADI, Île-de-France

Salle communale du Petit-Lancy 7-9 Avenue Louis Bertrand Lancy 1213 Petit-Lancy Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.lancy.ch/billetterie »}] [{« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/GEMNB374JR/event/1480400/ »}]

Fiction radiophonique

François Goize