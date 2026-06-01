Zaï zaï zaï zaï | Théâtre de l’Argument I d’après la bande dessinée de Fabcaro, Salle communale du Petit-Lancy, Lancy
Zaï zaï zaï zaï | Théâtre de l’Argument I d’après la bande dessinée de Fabcaro, Salle communale du Petit-Lancy, Lancy mardi 16 juin 2026.
Zaï zaï zaï zaï | Théâtre de l’Argument I d’après la bande dessinée de Fabcaro Mardi 16 juin, 20h00 Salle communale du Petit-Lancy
Tarif plein: CHF 10.- | tarif réduit: CHF 5.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T20:00:00+02:00 – 2026-06-16T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T20:00:00+02:00 – 2026-06-16T21:00:00+02:00
Théâtre, fiction radiophonique
Dès 12 ans
Durée: 1h
Adapté de la bande dessinée culte et délirante de Fabcaro, Zaï zaï zaï zaï propose une fiction radiophonique en direct, drôle et incisive. Lorsqu’un homme oublie sa carte de fidélité au supermarché, il devient l’ennemi public numéro un. À travers ce point de départ absurde, le spectacle interroge nos réflexes collectifs, les dérives sécuritaires et le pouvoir des médias. Portée par une mise en scène inventive et un jeu sonore précis, cette satire sociale mêle humour, légèreté et intelligence pour nous inviter à rire… et réfléchir.
À propos de la compagnie
Depuis 2007, le Théâtre de l’Argument défend des dramaturgies exigeantes, un théâtre de proximité physique, politique, et émotionnel, en mettant en place des dispositifs qui questionnent le rapport aux spectateurs-rices. Les objets créés sont polymorphes (théâtre, performances, cinéma, atelier), leur goût est prononcé pour des œuvres dont les sujets tournent de manière récurrente autour de l’illusion, l’identité, la liberté et qui permettent d’interroger le processus de représentation.
Distribution
Production: Théâtre de L’Argument
Mise en scène: Paul Moulin
Adaptation: Maïa Sandoz
Création sonore: Christophe Danvin
Jeu : Ariane Begoin, Elisa Bourreau, Maxime Coggio, Christophe Danvin, Cyrille Labbé, Paul Moulin, Maïa Sandoz, Aurélie Vérillon
Avec la voix de Serge Biavan
Collaboration artistique: Maïa Sandoz
Création lumière: Emmanuel Noblet
Scénographie et costumes: Paul Moulin
Mise en espace sonore: Jean-François Domingues
Régie son: Jean-François Domingues et Samuel Mazzoti
Zaï zaï zaï zaï est édité aux Éditions 6 Pieds sous terre
Coproduction
Théâtre de Rungis, Fontenay en Scènes-Fontenay-sous-Bois
Soutiens
Direction Régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France
Ministère de la Culture SPEDIDAM
La Ville de Paris
ARCADI, Île-de-France
Salle communale du Petit-Lancy 7-9 Avenue Louis Bertrand Lancy 1213 Petit-Lancy Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.lancy.ch/billetterie »}] [{« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/GEMNB374JR/event/1480400/ »}]
Fiction radiophonique
François Goize