Visite guidée exceptionnelle de l’église Saint-Hubert, Église Saint-Hubert, Waville

Informations pratiques

Visite guidée exceptionnelle de l’église Saint-Hubert Dimanche 20 septembre, 09h30 Église Saint-Hubert Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Rendez-vous devant l’église.

Église Saint-Hubert 12 Rue de l’Église, 54890 Waville Waville 54890 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 27 74 00 87 https://waville-mairie.fr/ https://www.facebook.com/mairiewaville/posts/pfbid0JU9priyZQjqW9eHtEKPEj2n8JVLvnZ4pWKifMuRiwXi4rinoPjepbroRKNQPE7Bhl Avant le premier millénaire, en réponse au développement des vignobles et de la population dans la région, les moines de l’abbaye de Gorze fondent l’oratoire et l’aître Saint-Hubert. Plus tard, durant la période médiévale tardive, l’église Saint-Hubert est fortifiée. Au XIIIᵉ siècle, elle devient une « église-halle » avec une nef à trois vaisseaux, agrémentée d’un tympan représentant la vision de saint Hubert. Une tourelle en encorbellement, située à l’angle nord-ouest de la nef, témoigne de cette période de fortification, tandis que des vestiges de créneaux subsistent sur la terrasse nord.

Les fresques du XIIIᵉ siècle illustrant le « Credo des douze apôtres » sont redécouvertes au XIXᵉ siècle ; bien que recouvertes de badigeon aujourd’hui, quelques traces restent visibles. En reconnaissance de son importance historique, l’église Saint-Hubert est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1921.

Pour ceux qui souhaitent découvrir ce joyau patrimonial à distance, l’église Saint-Hubert est également accessible en ligne via le site officiel de la mairie. Parking: se garer près du cimetière (fléché) ou sur la Place du Mad.

Rendez-vous devant l’église.

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