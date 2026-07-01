Visite guidée exploitation familiale La ferme des Domoiselles Dom-le-Mesnil

Informations pratiques

Dom-le-Mesnil

Visite guidée exploitation familiale La ferme des Domoiselles

1, route Nationale Dom-le-Mesnil Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuit bébé -2 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

La ferme des DOMOISELLES a été créée en 2020 par Azéline et Johan sur la commune de DOM-LE-MESNIL. Le couple élève une quarantaine de chèvres de Lorraine. Cette race menacée à faible effectif est importante au yeux du couple qui en fait régulièrement les éloges bonne génétique laitière, chèvre rustique et régionale, bonne adaptation au climat ardennais. Avec leur troupeau, les exploitants produisent du lait qu’ils transforment sur place en fromages, yaourts ou glace au lait de chèvre.Depuis 2022, la ferme est ouverte au public et propose tout au long de l’année des visites guidées. Le programme de la visite: présentations des bâtiments et du matériel (salle de traite, tracteur)- rencontre avec les chèvres de Lorraine, race menacée- initiation à la traite manuelle- information sur le cycle du lait et la transformation fromagère- dégustation de produits

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1, route Nationale Dom-le-Mesnil 08160 Ardennes Grand Est +33 6 68 56 21 47

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English :

The DOMOISELLES farm was founded in 2020 by Azéline and Johan in the town of DOM-LE-MESNIL. The couple raises about forty Lorraine goats. This breed, which is endangered due to its small population, is important to the couple, who regularly praise its qualities: good dairy genetics, a hardy and regionally native breed, and well-suited to the Ardennes climate. With their herd, the farmers produce milk that they process on-site into cheeses, yogurts, and goat’s milk ice cream. Since 2022, the farm has been open to the public and offers guided tours year-round. The tour program includes: a tour of the buildings and equipment (milking parlor, tractor)- meeting the Lorraine goats, an endangered breed an introduction to hand milking information on the milk production cycle and cheese-making product tasting

L’événement Visite guidée exploitation familiale La ferme des Domoiselles Dom-le-Mesnil a été mis à jour le 2026-07-04 par Ardennes Tourisme