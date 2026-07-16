Visite guidée exposition Reg’art, Hôtel de ville de Pontoise, Osny

Informations pratiques

Visite guidée exposition Reg’art Dimanche 20 septembre, 16h00 Hôtel de ville de Pontoise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez Reg’Art, l’exposition en plein air qui transforme Pontoise en musée à ciel ouvert. Laissez-vous guider à travers le centre historique pour rencontrer des œuvres contemporaines installées dans la ville et comprendre comment elles dialoguent avec le patrimoine, les rues, les places et les jardins. Une expérience accessible à toutes et tous, idéale pour (re)découvrir Pontoise autrement, en prenant le temps d’observer, de s’étonner et d’échanger.

Rendez-vous dans la cour de la mairie

Sur réservation au 01 34 43 34 13 ou par mail jbrichet@ville-pontoise.fr

Hôtel de ville de Pontoise 2 Rue Victor Hugo, 95300 Pontoise Osny 95520 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 43 34 13 »}, {« type »: « email », « value »: « jbrichet@ville-pontoise.fr »}] [{« link »: « mailto:jbrichet@ville-pontoise.fr »}]

Visite commentée de l’exposition « Reg’Art »

Lhomel