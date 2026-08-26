Visite guidée – Expression(s) décoloniale(s) #4 Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 14:30 –

Gratuit : non Tarif plein : 12€Tarifs réduits* :7,50€ : 18-25 ans – enseignants, carte famille nombreuse4€ : demandeurs d’emploi – bénéficiaires du RSA – personnes en situation de handicap et leur accompagnant – allocataires minimum vieillesse ou ASPA – anciens résistants, anciens combattants et grands invalides de guerre – cartes FDOTSI et ICOM – personnel du Ministère de la Culture et des Musées de France – journalistes – Pass du Voyage2,50€ : 7-17 ans – Carte Blanche, Pass musées, Pass NantesGratuit* : moins de 7 ans* Sur présentation d’un justificatifBilletterie en ligne ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229578282595>mStepTracking=true Tout public

Le Château des ducs de Bretagne vous invite à découvrir l’exposition Expression(s) décoloniale(s) #4 à travers une visite guidée pensée pour mieux comprendre les œuvres présentées.La visite met en lumière le travail de Rosana Paulino, artiste brésilienne qui s’intéresse à la mémoire et à la représentation des femmes afro-brésiliennes. Mais également le travail d’Omar Victor Diop, photographe sénégalais qui revisite, à travers l’autoportrait, des figures marquantes de l’histoire africaine.Cette exposition invite à porter un regard nouveau sur les questions de mémoire, d’identité et sur les héritages liés à la traite et à l’esclavage colonial.Le lien de réservation ????https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229578282595>mStepTracking=trueHoraires :-Juillet et août : 14h30-Entre septembre et octobre : les dimanches à 15h-Vacances d’automne : du mardi 27 au vendredi 30 octobre à 14h30

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 http://www.chateaunantes.fr https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229578282595>mStepTracking=true



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