Visite guidée Face mer, histoire et évolution du front de mer Le Touquet-Paris-Plage

De la création de la station en 1882 à nos jours, le front de mer a connu un grand nombre de transformations. Au cours de cette visite, portez un nouveau regard sur le front de mer du Touquet-Paris-Plage.
Durée 1h30 à pied
Jauge limitée
Rendez-vous Place du Centenaire, près de la Tour Paris-Plage
Sur réservation au 03 21 06 72 00
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.
Place du Centenaire Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com
