Perpignan

VISITE GUIDÉE FAMILLE DANS LES BRAS MATERNELS REGARDS SUR LA MATERNITÉ ET LA FAMILLE

21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 16:15:00

Date(s) :

2026-05-30

Au musée Hyacinthe Rigaud, à l’occasion de la fête des mères, explorez le motif parent-enfant dans les collections permanentes du musée.

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21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

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English :

For Mother?s Day, explore the parent-child motif in the museum?s permanent collections.

L’événement VISITE GUIDÉE FAMILLE DANS LES BRAS MATERNELS REGARDS SUR LA MATERNITÉ ET LA FAMILLE Perpignan a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT66