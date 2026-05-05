Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VISITE GUIDÉE FAMILLE DANS LES BRAS MATERNELS REGARDS SUR LA MATERNITÉ ET LA FAMILLE Perpignan

VISITE GUIDÉE FAMILLE DANS LES BRAS MATERNELS REGARDS SUR LA MATERNITÉ ET LA FAMILLE Perpignan

VISITE GUIDÉE FAMILLE DANS LES BRAS MATERNELS REGARDS SUR LA MATERNITÉ ET LA FAMILLE Perpignan samedi 30 mai 2026.

Adresse : 21 Rue Mailly

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

VISITE GUIDÉE FAMILLE DANS LES BRAS MATERNELS REGARDS SUR LA MATERNITÉ ET LA FAMILLE

21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 16:15:00

Date(s) :
2026-05-30

Au musée Hyacinthe Rigaud, à l’occasion de la fête des mères, explorez le motif parent-enfant dans les collections permanentes du musée.
  .

21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Mother?s Day, explore the parent-child motif in the museum?s permanent collections.

L’événement VISITE GUIDÉE FAMILLE DANS LES BRAS MATERNELS REGARDS SUR LA MATERNITÉ ET LA FAMILLE Perpignan a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT66

À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)