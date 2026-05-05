VISITE GUIDÉE FAMILLE DANS LES BRAS MATERNELS REGARDS SUR LA MATERNITÉ ET LA FAMILLE Perpignan
VISITE GUIDÉE FAMILLE DANS LES BRAS MATERNELS REGARDS SUR LA MATERNITÉ ET LA FAMILLE Perpignan samedi 30 mai 2026.
Perpignan
VISITE GUIDÉE FAMILLE DANS LES BRAS MATERNELS REGARDS SUR LA MATERNITÉ ET LA FAMILLE
21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 4 – 4 – 4
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 16:15:00
Date(s) :
2026-05-30
Au musée Hyacinthe Rigaud, à l’occasion de la fête des mères, explorez le motif parent-enfant dans les collections permanentes du musée.
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21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83
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English :
For Mother?s Day, explore the parent-child motif in the museum?s permanent collections.
L’événement VISITE GUIDÉE FAMILLE DANS LES BRAS MATERNELS REGARDS SUR LA MATERNITÉ ET LA FAMILLE Perpignan a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT66
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