VISITE GUIDÉE FAMILLE FAUVES, CUBES ET RÊVES DU XXÈ SIÈCLE Perpignan

VISITE GUIDÉE FAMILLE FAUVES, CUBES ET RÊVES DU XXÈ SIÈCLE
21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-03 15:00:00
fin : 2026-03-03 16:30:00
2026-03-03
Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, la visite propose une progression du Fauvisme au Cubisme puis au Surréalisme, permettant d’appréhender les grandes expérimentations du XXè siècle.
21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83
English :
At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud, the tour progresses from Fauvism to Cubism to Surrealism, providing an insight into the major experiments of the 20th century.
