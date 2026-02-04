VISITE GUIDÉE FAMILLE FAUVES, CUBES ET RÊVES DU XXÈ SIÈCLE

21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 15:00:00

fin : 2026-03-03 16:30:00

Date(s) :

2026-03-03

Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, la visite propose une progression du Fauvisme au Cubisme puis au Surréalisme, permettant d’appréhender les grandes expérimentations du XXè siècle.

.

21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud, the tour progresses from Fauvism to Cubism to Surrealism, providing an insight into the major experiments of the 20th century.

L’événement VISITE GUIDÉE FAMILLE FAUVES, CUBES ET RÊVES DU XXÈ SIÈCLE Perpignan a été mis à jour le 2026-02-04 par CDT66