Visite guidée Faune et Flore de la tourbière de la Comtesse RDV Parking de la comtesse Parking Haut Sanchey

Sanchey

Visite guidée Faune et Flore de la tourbière de la Comtesse

RDV Parking de la comtesse Parking Haut ETANG DE LA COMTESSE Sanchey Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Apprenez à découvrir la faune et la flore autour de l’étang.

Inscription obligatoire.Tout public

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RDV Parking de la comtesse Parking Haut ETANG DE LA COMTESSE Sanchey 88390 Vosges Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr

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English :

Learn about the flora and fauna around the pond.

Registration required.

L’événement Visite guidée Faune et Flore de la tourbière de la Comtesse Sanchey a été mis à jour le 2026-04-16 par OT EPINAL ET SA REGION