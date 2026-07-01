Visite guidée flash de l’exposition : les villas balnéaires du Havre à Étretat, Musée du Prieuré, Harfleur

Informations pratiques

Visite guidée flash de l’exposition : les villas balnéaires du Havre à Étretat 19 et 20 septembre Musée du Prieuré Seine-Maritime

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

À travers l’exemple des villas balnéaires bâties entre 1840 et 1914, l’exposition propose les clés de lecture nécessaire à la compréhension de ce patrimoine caractéristique des bords de mer. Conçue à l’échelle de la Normandie par le service de l’Inventaire de la Région Normandie, l’exposition a été déclinée pour le territoire de la Communauté urbaine, du Havre à Étretat en passant par Sainte-Adresse et Saint-Jouin-Bruneval, par le Pays d’art et d’histoire et ses partenaires locaux.

Musée du Prieuré 50 Rue de la République, 76700 Harfleur, France Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie 0235133058 https://www.harfleur.fr/lieux_remarquables_a_visiter.html [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 30 00 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 30 09 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@harfleur.fr »}] Installé dans une ancienne auberge du XVe siècle qui recevait les navigateurs portugais en escale dans le port royal d’Harfleur, le musée du Prieuré est un lieu chargé d’histoire. Les sculptures qui ornent sa belle façade en pan de bois rappellent ainsi la fonction première de l’établissement.

À travers l’exemple des villas balnéaires bâties entre 1840 et 1914, l’exposition propose les clés de lecture nécessaire à la compréhension de ce patrimoine caractéristique des bords de mer. Conçue à…

©Philippe Bréard