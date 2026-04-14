Visite guidée flash des extérieurs du château, Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet, Saint-Germain-de-Livet

Visite guidée flash des extérieurs du château Samedi 23 mai, 19h30, 20h30, 21h30 Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet Calvados

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

A partir de 19h jusqu’à 22h30, venez vous promener dans les jardins du château de Saint-Germain-de-Livet de nuit ! A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, nous vous invitons à découvrir l’histtoire du château à travers de courtes visites guidées.

Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet Route du Château, 14100 Saint-Germain-de-Livet, France Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie 0231310003 https://lisieux-normandie.fr/culture-2/chateau-musee-de-saint-germain-de-livet Nombreux souvenirs de la famille qui a donné le Château à la Ville de Lisieux : les Riesener, ébéniste et peintres. Salle des gardes, avec des fresques bien conservées. Beau mobilier et nombreux souvenirs du peintre Eugène Delacroix et de la famille Riesener. Les poètes de Hérédia et H. de Régnier, l’écrivain Alphonse Daudet.

Les intérieurs du château-musée sont momentanément inaccessibles, pour cause

de travaux de restauration. Les intérieurs du château sont en cours de restauration et momentanément inaccessibles au public, accès gratuit aux jardins, parc de stationnement (à moins de 100 mètres).

A partir de 19h jusqu’à 22h30, venez vous promener dans les jardins du château de Saint-Germain-de-Livet de nuit ! A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, nous vous invitons à découvrir du à…

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