Visite guidée flash d’une charpente unique en France, Église Saint-Girons, Monein

Informations pratiques

Visite guidée flash d’une charpente unique en France 19 et 20 septembre Église Saint-Girons Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité à 19 personnes par visite. 72 marches à monter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Venez découvrir la charpente et ses particularités grâce aux explications du guide.

Église Saint-Girons 58 rue du commerce, 64360 Monein Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 12 30 40 http://www.coeurdebearn.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 12 30 40 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@coeurdebearn.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.coeurdebearn.com/toutes-les-activites/monein/PCUAQU064FS0004E-eglise-saint-girons-et-sa-charpente/ »}] Au cœur du Béarn, bordé par les coteaux où mûrit le doux vin de Jurançon, le bourg de Monein est dominé par l’imposante église Saint-Girons. La plus grande église gothique du Béarn est classée au titre des Monuments historiques et abrite, outre ses peintures, sculptures et son mobilier d’intérêt, une œuvre unique en France : une exceptionnelle charpente, toute en cœur de chênes.

Venez découvrir la charpente à travers les explications du guide.

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