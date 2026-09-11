Visite guidée flash : la biodiversité dans le musée, Maison Henri IV, Saint-Valery-en-Caux

Informations pratiques

Visite guidée flash : la biodiversité dans le musée 19 et 20 septembre Maison Henri IV Seine-Maritime

Durée 30 min, nombre limité de place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Cette visite flash offre une parenthèse pour comprendre comment les collections racontent la biodiversité, ses formes et ses fragilités.

Maison Henri IV Quai de la Batellerie, 76460 Saint-Valery-en-Caux, France Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie 0235571413 https://saintvaleryencaux.fr/maison-henri-iv [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr »}] Cette maison fut construite en 1540 par un riche armateur valeriquais, Guillaume Ladiré. A cette époque, les normands s’installèrent au Brésil et en rapportèrent de nouveaux produits. La façade sculptée évoque ces lointains voyages au travers de scènes dites “exotiques” – tel un homme agenouillé et priant le soleil, ou un bûcheron abattant le fameux arbre “Pau Brasil” – saints de la religion catholique, bestiaire, etc… Henri II s’arrêta à Saint-Valery-en-Caux en 1550 et fut probablement reçu dans cette maison par les notables de la ville auxquels il octroya le privilège du franc salé. Mais c’est au souvenir du passage en ville de Henri IV en 1593 que la tradition orale a dédié la plus belle maison de ce quartier Saint-Léger. De Rouen : A150. N15 et D20 entre Dieppe et Fécamp. N925. Train jusqu’à Yvetot puis bus.

Cette visite flash offre une parenthèse pour comprendre comment les collections racontent la biodiversité, ses formes et ses fragilités.

©Ville Saint-Valery-en-Caux