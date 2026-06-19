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AGENDA · Les Fins

Visite guidée Fruitière Les Suchaux Fruitière Les Fins

mardi 28 juillet 2026 · Fruitière · Les Fins

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Fruitière
Adresse
1 rue des Tilleuls
Ville
25500 Les Fins
Département
Doubs
Tarif
3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Les Fins

Visite guidée Fruitière Les Suchaux

Fruitière 1 rue des Tilleuls Les Fins Doubs

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04

Envie d’en savoir plus sur la filière du comté? Cette visite est pour vous ! Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays Horloger.   .

Fruitière 1 rue des Tilleuls Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53  tourisme@payshorloger.com

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English : Visite guidée Fruitière Les Suchaux

L’événement Visite guidée Fruitière Les Suchaux Les Fins a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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