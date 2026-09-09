Visite guidée gratuite de la Maison de la Baie de Somme, Maison de la Baie de Somme, Lanchères

Informations pratiques

Visite guidée gratuite de la Maison de la Baie de Somme 19 et 20 septembre Maison de la Baie de Somme Somme

Limité à 20 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, partez à la découverte de plusieurs salles du musée en compagnie d’un guide.

Au fil de la visite, il vous fera partager ses connaissances sur l’histoire de la baie, les nombreuses espèces d’oiseaux qui y vivent ainsi que la salle consacrée aux phoques.

À l’issue de la visite, vous pourrez prolonger librement l’exploration du musée à votre rythme.

Limité à 20 participants

Gratuit sur réservation via ce lien : https://www.maisondelabaiedesomme.fr/resa_maison/?id_sort_web=9508

Maison de la Baie de Somme Maison de la Baie de Somme et de l’Oiseau Lanchères 80230 Somme Hauts-de-France 03 22 26 93 93 https://www.maisondelabaiedesomme.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelabaiedesomme.fr/resa_maison/?id_sort_web=9508 »}] [{« link »: « https://www.maisondelabaiedesomme.fr/resa_maison/?id_sort_web=9508 »}] La Maison de la Baie de Somme, située entre Saint-Valery-sur-Somme et le Hourdel, vous propose une immersion au coeur d’un territoire en mouvement. Tel un explorateur, partez à la découverte de la baie, de ses milieux, son histoire et son devenir…

Un voyage initiatique et ludique oscillant entre émerveillement, observation et éducation. Parking gratuit

À l’occasion des Journées du Patrimoine, partez à la découverte de plusieurs salles du musée en compagnie d’un guide.

©Maison de la Baie de Somme