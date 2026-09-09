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AGENDA · Le Dévoluy

Visite guidée gratuite de Mère Eglise, Mère Eglise, Le Dévoluy

samedi 19 septembre 2026 · Mère Eglise · Le Dévoluy

Visite guidée gratuite de Mère Eglise, Mère Eglise, Le Dévoluy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mère Eglise
Adresse
1, route de Mère Eglise 05250 Saint-Disdier
Ville
05250 Le Dévoluy
Département
Hautes-Alpes
Tarif
gratuit, sans réservation préalable. Se présenter sur place

Visite guidée gratuite de Mère Eglise Samedi 19 septembre, 15h00 Mère Eglise Hautes-Alpes

gratuit, sans réservation préalable. Se présenter sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée gratuite commentée de cette très belle chapelle du début du 11e siècle classée Monument Historique depuis 1927

Mère Eglise 1, route de Mère Eglise 05250 Saint-Disdier Le Dévoluy 05250 Saint-Disdier Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 58 91 91 https://www.ledevoluy.com/ete/decouvrir-le-devoluy-2/le-patrimoine-devoluard/ La Mère-Eglise, d’architecture romane, est située dans le village de Saint Disdier dans Le Dévoluy. Construite au XIe siècle, elle est l’une des plus anciennes chapelles des Hautes-Alpes ! Classée monument historique depuis 1927, Mère-Eglise a été construite par les moines clusiens. Témoin de l’implantation de la vie monacale en milieu montagnard, elle est également l’une des représentantes aux proportions modestes de l’art roman. Parking à proximité
Visite guidée gratuite commentée de cette très belle chapelle du début du 11e siècle classée Monument Historique depuis 1927

©Amis de Mère Eglise