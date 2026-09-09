Visite guidée gratuite de Mère Eglise, Mère Eglise, Le Dévoluy

Informations pratiques

Visite guidée gratuite de Mère Eglise Samedi 19 septembre, 15h00 Mère Eglise Hautes-Alpes

gratuit, sans réservation préalable. Se présenter sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée gratuite commentée de cette très belle chapelle du début du 11e siècle classée Monument Historique depuis 1927

Mère Eglise 1, route de Mère Eglise 05250 Saint-Disdier Le Dévoluy 05250 Saint-Disdier Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 58 91 91 https://www.ledevoluy.com/ete/decouvrir-le-devoluy-2/le-patrimoine-devoluard/ La Mère-Eglise, d’architecture romane, est située dans le village de Saint Disdier dans Le Dévoluy. Construite au XIe siècle, elle est l’une des plus anciennes chapelles des Hautes-Alpes ! Classée monument historique depuis 1927, Mère-Eglise a été construite par les moines clusiens. Témoin de l’implantation de la vie monacale en milieu montagnard, elle est également l’une des représentantes aux proportions modestes de l’art roman. Parking à proximité

Visite guidée gratuite commentée de cette très belle chapelle du début du 11e siècle classée Monument Historique depuis 1927

©Amis de Mère Eglise