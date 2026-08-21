Visite guidée gratuite des ateliers de fabrication, Confiserie Florian, Tourrettes-sur-Loup

Informations pratiques

Visite guidée gratuite des ateliers de fabrication 18 – 20 septembre Confiserie Florian Alpes-Maritimes

60 personnes maximum / Les groupes doivent obligatoirement réservés / Voir les horaires détaillés dans la description.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Notre maison centenaire, vous ouvre ses portes !

La visite des ateliers de la Confiserie Florian vous fait découvrir les secrets de l’artisanat et de nos traditions autour des fleurs et des fruits. Confitures, chocolats, fruits confits, bonbons, découvrez tous nos produits au sein de notre boutique.

Après la visite, laissez-vous tenter par une dégustation de nos spécialités !

Les visites pour les particuliers :

Durée 30 minutes + dégustation

De vendredi à samedi : de 9h00 à 11h15 puis de 14h00 à 17h30

Dimanche : de 10h00 à 11h15 puis de 14h00 à 17h00.

Les visites pour les groupes (réservation obligatoire) :

Durée 50 minutes + dégustation

De vendredi à samedi de 9h00 à 10h45 et de 14h00 à 17h00

Dimanche de 10h à 10h45 puis de 14h00 à 16h30

Au plaisir de vous accueillir

Confiserie Florian 22 chemin de la Confiserie, 06140 Tourettes-sur-Loup Tourrettes-sur-Loup 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493594121 https://www.confiserieflorian.com/ Visite guidée et gratuite des ateliers de fabrication de la Confiserie Florian. Parkings gratuits à proximité

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