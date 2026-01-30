Visite guidée Guingamp, Petite Cité de Caractère® et grandes histoires

Office de Tourisme, Guingamp, Côtes-d'Armor

2026-05-29 15:00:00

2026-05-29 17:00:00

2026-05-29

Accompagné de notre guide, cette balade dans le centre historique de Guingamp ressemble à un voyage dans le temps. Des origines de la ville à nos jours, entre rues et ruelles pavées, découvrez un patrimoine diversifié et de qualité vestiges du château moyenâgeux, la Basilique Notre-Dame de Bon-Secours surprenante avec ses trois styles architecturaux, la Plomée fontaine renaissance, des anciens couvents, maisons à pans de bois et anciennes demeures du 18ème au 20ème siècle. L’ancienne prison, patrimoine exceptionnel, apportera une touche insolite et rare à votre visite. Et pour finir, au pied de la vieille ville, par une passerelle longue de 180 m, vous accéderez à la rivière le Trieux qui vous enchantera par ses ponts et anciens lavoirs.. Visite assurée si inscription de 5 personnes minimum ; sur réservation obligatoire. .

Office de Tourisme, Guingamp 22200, Côtes-d'Armor, Bretagne

