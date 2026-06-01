Sainte-Maure-de-Touraine

Visite guidée Habiter à Sainte-Maure-de-Touraine

RV devant l’Hôtel de Ville Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Ville de Sainte-Maure-de-Touraine vous invite à une visite guidée consacrée à l’habitat et à l’évolution du centre ancien de Sainte-Maure-de-Touraine.

La Ville de Sainte-Maure-de-Touraine vous invite à une visite guidée consacrée à l’habitat et à l’évolution du centre ancien de Sainte-Maure-de-Touraine.

Au fil des rues, vous découvrirez comment la ville s’est reconstruite à partir de la fin du Moyen Âge autour de l’église, du château puis de l’actuelle Place des Halles. Maisons à pans-de-bois, demeures Renaissance, habitations des siècles passés ou encore constructions du XIXe siècle, chaque façade raconte une part de l’histoire locale.

Une belle occasion de redécouvrir Sainte-Maure-de-Touraine sous un nouveau regard, entre patrimoine, histoire et convivialité.

Par Stéphanie Barioz Aquilon, historienne de l’art. .

RV devant l’Hôtel de Ville Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 40 12

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English :

By Stéphanie Barioz Aquilon, art historian and project manager for the town of Sainte-Maure-de-Touraine.

Come and discover the parish church of Sainte-Maure-et-Sainte-Britte overlooking Sainte-Maure-de-Touraine: its architecture, the story of its 19th-century reconstruction, and more.

L’événement Visite guidée Habiter à Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2026-06-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme