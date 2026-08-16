Visite guidée Histoire Thermale RDV Office de Tourisme Dax
mardi 1 septembre 2026 · RDV Office de Tourisme · Dax
Informations pratiques
Dax
Visite guidée Histoire Thermale
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 14:30:00
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-09-01
Venez écouter, autour de la Fontaine Chaude, du Trou des Pauvres et du quartier thermal, une histoire vieille de plus de 2000 ans.
Venez écouter, autour de la Fontaine Chaude, du Trou des Pauvres et du quartier thermal, une histoire vieille de plus de 2000 ans.
Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, nous vous invitons à vous doter d’écouteurs ou d’un casque avec prise jack. Pour les visiteurs qui n’en possèdent pas l’Office de Tourisme en propose à la vente au prix de 1€. .
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Visite guidée Histoire Thermale
Around the Fontaine Chaude, the Trou des Pauvres and the thermal district, come and listen to a story that goes back over 2000 years.
L’événement Visite guidée Histoire Thermale Dax a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grand Dax
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