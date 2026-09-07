Visite guidée historique de Port-Vendres, Quai Joly, Port-Vendres

Informations pratiques

Visite guidée historique de Port-Vendres Dimanche 20 septembre, 10h30, 15h30 Quai Joly Pyrénées-Orientales

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Port-Vendres, une ville jeune aux racines anciennes

Au fil des quais et des monuments emblématiques, découvrez l’histoire fascinante de ce port naturel, habité depuis l’Antiquité et façonné au fil des siècles par le commerce maritime, les grands aménagements réalisés sous Vauban et Louis XVI, les échanges internationaux et les personnalités qui ont marqué son destin.

Une visite pour comprendre comment Port-Vendres est devenu l’un des ports les plus emblématiques de la Méditerranée.

Rendez-vous devant l’Office de tourisme à 10h30 et à 15h30.

Quai Joly Quai Joly, 66690 Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 48 98 00 08 https://www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/ Parkings à Proximité

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©Bettina Bauer