Visite guidée insolite des arènes à Orthez, Arènes du Pesqué, Orthez

Informations pratiques

Visite guidée insolite des arènes à Orthez Dimanche 20 septembre, 10h15 Arènes du Pesqué Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Plongée au cœur des arènes du Pesqué

Le Club taurin du Pesqué vous invite à une visite insolite des arènes, pour découvrir l’histoire du lieu et les traditions de la tauromachie.

Explorez les coulisses : gradins, piste, torils… autant de lieux emblématiques à parcourir en compagnie de passionnés.

La visite se conclura par la projection de deux courts films : l’un sur la course landaise, l’autre sur la tauromachie espagnole.

Arènes du Pesqué Bourg, 64300 Orthez Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 12 30 40 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@coeurdebearn.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.coeurdebearn.com »}] Les arènes dites du Pesqué à Orthez ont été inaugurées en 1927. L’idée de leur construction remontait à décembre 1923 lorsque le conseil municipal présidé par le maire Mailleubiau approuva le « projet d’achat de la prairie et du parc du Pesqué bordant l’avenue du Pont-Neuf pour y transférer les arènes et y créer d’autres établissements sportifs… ». Elles sont de style Art déco.

Plongée au cœur des arènes du Pesqué

© OT Coeur de Béarn