Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax
lundi 31 août 2026 · RDV Office de Tourisme · Dax
Informations pratiques
Dax
Visite guidée Intra muros
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 14:30:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-31
Un parcours en centre-ville autour des incontournables, pour raconter Dax dans ses grandes lignes et finir par une pause gourmande.
Un parcours en centre-ville autour des incontournables, pour raconter Dax dans ses grandes lignes et finir par une pause gourmande.
Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, nous vous invitons à vous doter d’écouteurs ou d’un casque avec prise jack. .
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Visite guidée Intra muros
A tour of the city center around the must-see sites, to tell the story of Dax in its broadest sense and to finish with a gourmet break.
L’événement Visite guidée Intra muros Dax a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Grand Dax
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