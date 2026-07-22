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Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax

lundi 31 août 2026 · RDV Office de Tourisme · Dax

Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
RDV Office de Tourisme
Adresse
11 cours Foch
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Dax

Visite guidée Intra muros

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 14:30:00
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-31

Un parcours en centre-ville autour des incontournables, pour raconter Dax dans ses grandes lignes et finir par une pause gourmande.
Un parcours en centre-ville autour des incontournables, pour raconter Dax dans ses grandes lignes et finir par une pause gourmande.

Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, nous vous invitons à vous doter d’écouteurs ou d’un casque avec prise jack.   .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

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English : Visite guidée Intra muros

A tour of the city center around the must-see sites, to tell the story of Dax in its broadest sense and to finish with a gourmet break.

L’événement Visite guidée Intra muros Dax a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Grand Dax

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