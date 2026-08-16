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Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax

mercredi 30 septembre 2026 · RDV Office de Tourisme · Dax

Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
RDV Office de Tourisme
Adresse
11 cours Foch
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Dax

Visite guidée Intra muros

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

En raison des conditions climatiques.
Un parcours en centre-ville autour des incontournables, pour raconter Dax dans ses grandes lignes et finir par une pause gourmande.   .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

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English : Visite guidée Intra muros

L’événement Visite guidée Intra muros Dax a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grand Dax

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