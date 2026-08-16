Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax
mercredi 30 septembre 2026 · RDV Office de Tourisme · Dax
Informations pratiques
Dax
Visite guidée Intra muros
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
En raison des conditions climatiques.
Un parcours en centre-ville autour des incontournables, pour raconter Dax dans ses grandes lignes et finir par une pause gourmande. .
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Visite guidée Intra muros
L’événement Visite guidée Intra muros Dax a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grand Dax
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