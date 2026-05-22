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Visite guidée, Jardin de la Mère Cucu, Édon

samedi 19 septembre 2026 · Jardin de la Mère Cucu · Édon

Visite guidée, Jardin de la Mère Cucu, Édon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Jardin de la Mère Cucu
Adresse
11 route du Maine Chabrol 16320 Edon
Ville
16320 Édon
Département
Charente
Tarif
Entrée gratuite. Sortie payante !

Visite guidée Samedi 19 septembre, 16h00, 18h00, 19h00 Jardin de la Mère Cucu Charente

Entrée gratuite. Sortie payante !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:59:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Visite guidée du jardin de la Mère Cucu
16h : visite guidée du jardin de la Mère Cucu.
18h : visite guidée du jardin de la Mère Cucu.
19h : repas partagé.
20h : illumination du jardin de la Mère Cucu.

Jardin de la Mère Cucu 11 route du Maine Chabrol 16320 Edon Édon 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 64 95 52 https://atelierchatbrol.wixsite.com/atelierchatbrol https://www.youtube.com/watch?v=DfA3Ri2J97k;https://www.youtube.com/watch?v=QR1XRv95AEI LE JARDIN DE LA MÈRE CUCU

Un jardin pour baguenauder, sentir, goûter, écouter, observer, créer, buissonner, jouer, semer, récolter, échanger…

Un jardin pour croiser les savoirs et les pratiques : botanique, art, cuisine… Ici, la « cuculture » est à l’honneur : « La cuculture est ce que nous sommes et ce qui façonne notre identité. Aucun développement ne peut être durable sans inclure la cuculture » (Unescoco).

Du printemps à l’automne, entre Charente et Dordogne, la Mère CUCU accueille les curieux de nature à bras ouverts dans son jardin, à l’occasion de visites libres ou guidées, en famille ou en groupe, ainsi que lors d’événements publics et privés.

Visites sur rendez-vous.
visite guidée du jardin de la Mère Cucu

©albert distrouïe ©opirate 2026

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