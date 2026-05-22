Visite guidée, Jardin de la Mère Cucu, Édon

Informations pratiques

Visite guidée Samedi 19 septembre, 16h00, 18h00, 19h00 Jardin de la Mère Cucu Charente

Entrée gratuite. Sortie payante !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Visite guidée du jardin de la Mère Cucu

16h : visite guidée du jardin de la Mère Cucu.

18h : visite guidée du jardin de la Mère Cucu.

19h : repas partagé.

20h : illumination du jardin de la Mère Cucu.

Jardin de la Mère Cucu 11 route du Maine Chabrol 16320 Edon Édon 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 64 95 52 https://atelierchatbrol.wixsite.com/atelierchatbrol https://www.youtube.com/watch?v=DfA3Ri2J97k;https://www.youtube.com/watch?v=QR1XRv95AEI LE JARDIN DE LA MÈRE CUCU

Un jardin pour baguenauder, sentir, goûter, écouter, observer, créer, buissonner, jouer, semer, récolter, échanger…

Un jardin pour croiser les savoirs et les pratiques : botanique, art, cuisine… Ici, la « cuculture » est à l’honneur : « La cuculture est ce que nous sommes et ce qui façonne notre identité. Aucun développement ne peut être durable sans inclure la cuculture » (Unescoco).

Du printemps à l’automne, entre Charente et Dordogne, la Mère CUCU accueille les curieux de nature à bras ouverts dans son jardin, à l’occasion de visites libres ou guidées, en famille ou en groupe, ainsi que lors d’événements publics et privés.

Visites sur rendez-vous.

visite guidée du jardin de la Mère Cucu

©albert distrouïe ©opirate 2026