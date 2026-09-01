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AGENDA · Joux-la-Ville

Visite Guidée Grange cistercienne Joux-la-Ville

samedi 19 septembre 2026 · Grange cistercienne · Joux-la-Ville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Grange cistercienne
Adresse
3 route de Nitry
Ville
89440 Joux-la-Ville
Département
Yonne
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Joux-la-Ville

Visite Guidée

Grange cistercienne 3 route de Nitry Joux-la-Ville Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

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Grange cistercienne 3 route de Nitry Joux-la-Ville 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 61 24 

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English : Visite Guidée

L’événement Visite Guidée Joux-la-Ville a été mis à jour le 2026-06-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)