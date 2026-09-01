Visite Guidée Grange cistercienne Joux-la-Ville

Informations pratiques

Joux-la-Ville

Visite Guidée

Grange cistercienne 3 route de Nitry Joux-la-Ville Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

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Grange cistercienne 3 route de Nitry Joux-la-Ville 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 61 24

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English : Visite Guidée

L’événement Visite Guidée Joux-la-Ville a été mis à jour le 2026-06-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)