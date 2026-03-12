Visite guidée La cathédrale insolite Amiens

Visite guidée La cathédrale insolite

23, place Notre-Dame Amiens Somme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-19 2026-08-01 2026-08-08

Chaque mois, des visites insolites de ce monument si emblématique. Biblique, thématique, littéraire, artistique autant de sujets qui vont vous ravir tout au long de cette année !

RDV au Centre d’Interprétation de l’Architecture du Patrimoine

(CIAP 23, Place Notre-Dame) pour bien commencer votre visite !

Durée 1h

RENDEZ-VOUS

Samedi 11 juillet à 15h Anges et démons

Dimanche 19 juillet à 14h30 La visite des Rois de France et d’ailleurs

Samedi 1er août à 10h30 Sur les traces de Saint-Jacques-de-Compostelle

Samedi 8 août à 10h30 L’art de la serrurerie à Notre-Dame au XVIIIe siècle autour de l’oeuvre de Jean Veyren (1707-1788)

Réservation OBLIGATOIRE https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees

Rubrique Rendez-vous et ateliers jeune public Amiens, Métropole d’art et d’histoire

Chaque mois, des visites insolites de ce monument si emblématique. Biblique, thématique, littéraire, artistique autant de sujets qui vont vous ravir tout au long de cette année !

RDV au Centre d’Interprétation de l’Architecture du Patrimoine

(CIAP 23, Place Notre-Dame) pour bien commencer votre visite !

Durée 1h

RENDEZ-VOUS

Samedi 11 juillet à 15h Anges et démons

Dimanche 19 juillet à 14h30 La visite des Rois de France et d’ailleurs

Samedi 1er août à 10h30 Sur les traces de Saint-Jacques-de-Compostelle

Samedi 8 août à 10h30 L’art de la serrurerie à Notre-Dame au XVIIIe siècle autour de l’oeuvre de Jean Veyren (1707-1788)

Réservation OBLIGATOIRE https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees

Rubrique Rendez-vous et ateliers jeune public Amiens, Métropole d’art et d’histoire .

23, place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

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English :

Every month, unusual tours of this emblematic monument. Biblical, thematic, literary, artistic: there’s something for everyone this year!

Meet at the Centre d?Interprétation de l?Architecture du Patrimoine

(CIAP ? 23, Place Notre-Dame) to get your visit off to a great start!

Duration: 1 hour

RENDEZ-VOUS

Saturday July 11 at 3pm: Angels and demons

Sunday, July 19, 2:30pm: The visit of the Kings of France and beyond

Saturday, August 1, 10:30am: In the footsteps of Santiago de Compostela

Saturday, August 8, 10:30am: The art of locksmithing at Notre-Dame in the 18th century: around the work of Jean Veyren (1707-1788)

Reservations MUST be made: https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees

Section Events and workshops for young visitors Amiens, Métropole d’art et d’histoire

L’événement Visite guidée La cathédrale insolite Amiens a été mis à jour le 2026-03-12 par OT D’AMIENS