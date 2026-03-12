Visite guidée La cathédrale insolite Amiens
Visite guidée La cathédrale insolite Amiens samedi 11 juillet 2026.
Visite guidée La cathédrale insolite
23, place Notre-Dame Amiens Somme
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-19 2026-08-01 2026-08-08
Chaque mois, des visites insolites de ce monument si emblématique. Biblique, thématique, littéraire, artistique autant de sujets qui vont vous ravir tout au long de cette année !
RDV au Centre d’Interprétation de l’Architecture du Patrimoine
(CIAP 23, Place Notre-Dame) pour bien commencer votre visite !
Durée 1h
RENDEZ-VOUS
Samedi 11 juillet à 15h Anges et démons
Dimanche 19 juillet à 14h30 La visite des Rois de France et d’ailleurs
Samedi 1er août à 10h30 Sur les traces de Saint-Jacques-de-Compostelle
Samedi 8 août à 10h30 L’art de la serrurerie à Notre-Dame au XVIIIe siècle autour de l’oeuvre de Jean Veyren (1707-1788)
Réservation OBLIGATOIRE https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees
Rubrique Rendez-vous et ateliers jeune public Amiens, Métropole d’art et d’histoire
Chaque mois, des visites insolites de ce monument si emblématique. Biblique, thématique, littéraire, artistique autant de sujets qui vont vous ravir tout au long de cette année !
RDV au Centre d’Interprétation de l’Architecture du Patrimoine
(CIAP 23, Place Notre-Dame) pour bien commencer votre visite !
Durée 1h
RENDEZ-VOUS
Samedi 11 juillet à 15h Anges et démons
Dimanche 19 juillet à 14h30 La visite des Rois de France et d’ailleurs
Samedi 1er août à 10h30 Sur les traces de Saint-Jacques-de-Compostelle
Samedi 8 août à 10h30 L’art de la serrurerie à Notre-Dame au XVIIIe siècle autour de l’oeuvre de Jean Veyren (1707-1788)
Réservation OBLIGATOIRE https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees
Rubrique Rendez-vous et ateliers jeune public Amiens, Métropole d’art et d’histoire .
23, place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every month, unusual tours of this emblematic monument. Biblical, thematic, literary, artistic: there’s something for everyone this year!
Meet at the Centre d?Interprétation de l?Architecture du Patrimoine
(CIAP ? 23, Place Notre-Dame) to get your visit off to a great start!
Duration: 1 hour
RENDEZ-VOUS
Saturday July 11 at 3pm: Angels and demons
Sunday, July 19, 2:30pm: The visit of the Kings of France and beyond
Saturday, August 1, 10:30am: In the footsteps of Santiago de Compostela
Saturday, August 8, 10:30am: The art of locksmithing at Notre-Dame in the 18th century: around the work of Jean Veyren (1707-1788)
Reservations MUST be made: https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees
Section Events and workshops for young visitors Amiens, Métropole d’art et d’histoire
L’événement Visite guidée La cathédrale insolite Amiens a été mis à jour le 2026-03-12 par OT D’AMIENS