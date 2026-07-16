Visite guidée “La Défense : Architectures du ciel”, Grande Arche de la Défense – Cité de l’Histoire, Puteaux

Informations pratiques

Visite guidée “La Défense : Architectures du ciel” Dimanche 20 septembre, 10h30 Grande Arche de la Défense – Cité de l’Histoire Hauts-de-Seine

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Saviez-vous que coexistent pas moins de 5 générations de tours à La Défense ? Daneel Art vous amène à la découverte de chacune d’entre elles dans une visite guidée passionnante sur l’évolution de l’architecture du célèbre quartier d’affaires. Cette visite guidée aborde les générations successives de tours à La Défense, ainsi que les enjeux de construction à l’ère post-carbone, à travers notamment la réinvention du bâti existant et son adaptation aux nouvelles contraintes écologiques et économiques. Promis, nous ne verrez plus jamais ces tours de bureaux de la même manière ensuite !

Grande Arche de la Défense – Cité de l’Histoire 1 parvis de la Défense, 92800 Puteaux, France Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147575727 https://parisladefense.com/fr/decouvrir/tours/grande-arche-la [{« type »: « email », « value »: « l.hubert@ville-courbevoie.fr »}]

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© Yann Rossignol